Ingo Schulze: "Peter Holtz - Sein glückliches Leben erzählt von ihm selbst" (Teil 1 von 39)

17.07.2017 | 25 Min. | Verfügbar bis 16.08.2017 | Quelle: SR

Mit Peter Holtz hat der Schriftsteller Ingo Schulze eine zugleich utopische wie liebenswerte Figur geschaffen: Aufgewachsen in einem Kinderheim in der DDR, wünscht sich Holtz das Glück für alle Menschen. Das erste Kapitel, "in dem Peter ohne einen Pfennig in der Tasche eine Gaststätte aufsucht und erklärt, warum er das für richtig hält", enthält vor allem Überlegungen zum Stellenwert des Geldes im Sozialismus.