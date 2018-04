11 Beiträge

50 Jahre Attentat auf Rudi Dutschke - Idol oder Provokateur?

Er war eine Symbolfigur der linken Jugend, eine Provokation für die Konservativen: Rudi Dutschke, Wortführer der Studentenbewegung. Das Attentat auf ihn am 11. April 1968 ist eine wichtige Zäsur, an den Spätfolgen starb Dutschke 1979. Wer war Rudi Dutschke, wie beeinflusste er die 68er und was bedeutet er für uns heute?