Umstritten: Zukunft der öffentlich-rechtlichen Rundfunksysteme

Sowohl in Deutschland als auch in anderen Staaten wird über die Relevanz und die Struktur der Sender diskutiert. Die Schweiz stimmt am Sonntag über den dortigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk ab. Wie sieht es in anderen Ländern aus? Und warum ist ein solches Rundfunksystem für eine Demokratie so wichtig?