ZÜNDFUNK - Generator

Wir werden Werbung - wie Unternehmen uns in Zukunft was verkaufen wollen

04.02.2018 | 49 Min. | Quelle: BR

Werbung scheint so unbeliebt zu sein wie noch nie. Während die klassische in Form von TV-Spots und Plakaten immer mehr an Relevanz verliert, wird immer mehr auf Onlinemarketing gesetzt. Immer intelligenter, immer personalisierter. Am Ende werden wir selbst zur Werbung.