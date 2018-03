radioFeature

My Lai - Das Massaker in Vietnam

09.03.2018 | 53 Min. | Quelle: BR

Der Name "My Lai" ist zum Sinnbild des Vietnamkrieges geworden. Vor 50 Jahren wurden dort 500 Zivilisten von amerikanischen Soldaten hingerichtet. Durch die Aufnahmen eines Armeefotografen hat der Schrecken ein Gesicht bekommen und sich in das Gedächtnis der Welt eingebrannt.