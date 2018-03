7 Tage

7 Tage... unter Kindern

17.03.2018 | 30 Min. | UT | Verfügbar bis 17.03.2019 | Quelle: NDR

Das Video wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Der Beitrag ist verfügbar bis zum 17.03.2019.

Wie sehen Kinder die Welt? Was geht in ihnen vor? Um das herauszufinden, waren zwei NDR Autoren für sieben Tage in einer Kita: eine "Forschungsreise" in eine laute, wilde und trubelige Welt.