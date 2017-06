BRISANT

Der Dresscode fürs Büro kennt kein Hitzefrei

20.06.2017 | 2 Min. | UT | Verfügbar bis 27.06.2017 | Quelle: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Kurze Hosen, Flip-Flops, tiefe Ausschnitte: Was auf der Straße völlig okay ist, ist es im Büro noch lange nicht. Stil- und Etikette-Trainerin Lis Droste weiß, was gar nicht geht.