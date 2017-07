BRISANT

Deutschland im meteorologischen Sommerloch

24.07.2017 | 3 Min. | UT | Verfügbar bis 31.07.2017 | Quelle: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der Hochsommer scheint buchstäblich ins Wasser zu fallen. Land unter hieß es am Wochenende wieder in einigen Regionen Deutschlands. In Berlin etwa machte der Regen Verkehrsachsen zu Wasserstraßen. Wo ist der Sommer hin?