Fahrverbote - das Urteil und die Folgen

27.02.2018 | 16 Min. | Quelle: ARD-Aktuell

Laut Bundesverwaltungsgericht sind Diesel-Fahrverbote in Städten grundsätzlich zulässig. Das heißt, dass Städte nun - mit Einschränkungen - Fahrverbote verhängen können. Was bedeutet das für Autofahrer, Automobilhersteller und die Politik? Übergangsfristen und Ausnahmeregelungen für Handwerker sollen die Probleme der Dieselfahrzeug-Besitzer mindern, doch was genau kommt auf sie zu?