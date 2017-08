2 Beiträge

China von oben | Zweiteilige Doku über ein Land der Superlative

China ist ein Land der Superlative: In keinem anderen Staat leben so viele Menschen, kein anderes Land wächst so schnell und dynamisch. Neben Megacities mit extremer Bevölkerungsdichte ist die Hälfte des Landes fast unbewohnt. "China von oben" zeigt die gewaltigen Herausforderungen der Massenlogistik, vom modernsten Superschnellzugnetz der Welt bis hin zu spektakulären Stromtrassen über alle Hindernisse der Natur hinweg - alles ist am höchsten, schnellsten, längsten.