Die Chemo Chicas - Leben nach dem Krebs

Silke, Stefanie, Jenni und Elke nennen sich die "Chemo Chicas". Sie haben sich 2016 in der Chemo-Ambulanz im Klinikum Essen kennengelernt. Alle hatten die Diagnose Brustkrebs. Dass sie sich getroffen haben, ist das Beste was ihnen passieren konnte, sagen sie. "Alles ist besser als Tod!" ist ihr Motto und der Titel der ersten Dokumentation über die Chemo Chicas in der Reihe Menschen hautnah. Die vier Frauen haben "Herrn Krebs den Stinkefinger gezeigt", sagen sie. Aber wie sieht ihr "Leben danach" nun aus?