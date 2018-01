2 Beiträge

Die Himmelsleiter - Sehnsucht nach morgen | Zweiteiliges Nachkriegsdrama

Regisseur Carlo Rola zeichnet das facettenreiche, vielschichtige Porträt einer Kölner Familie, die stellvertretend für viele in den Trümmern der zerstörten Großstadt unbeirrt ein neues Leben aufbaut. Mit faszinierenden Einblicken in den trickreichen Alltag dieser Familie, die Hoffnung und Ablenkung von den Alltagsnöten im Karneval erfährt – und deren unbändiger Glaube an eine bessere Zukunft, der "Sehnsucht nach morgen", nie erlischt –, zeichnet der Film ein hoch emotionales, faszinierendes Gesellschaftsbild der damaligen Zeit.