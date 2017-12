2 Beiträge

Die Puppenspieler | Zweiteiliges Historiendrama

Eine Weltordnung im Umbruch. Jakob Fugger verfolgt einen visionären Plan: Um seine Bergwerke zu schützen, will er die Papstwahl beeinflussen. An seiner Seite soll sich Richard der Inquisition entgegenstellen. In der zweiteiligen Verfilmung des Historien-Romans spielen unter anderem Ulrich Matthes und Herbert Knaup mit.