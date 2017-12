Die Reportage

Eltern am Limit

08.12.2017 | 30 Min. | Verfügbar bis 08.12.2018 | Quelle: NDR

Das Video wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Der Beitrag ist verfügbar bis zum 08.12.2018.

Was tun, wenn ein Kind schwerstbehindert zur Welt kommt? Wenn finanzielle Sorgen den Alltag bestimmen? Judith Rakers besucht Einrichtungen, die Kindern und Familien in Not helfen.