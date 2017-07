12 Beiträge

Die deutsche Autoindustrie am Scheideweg

Deutschland ist Autoland. Hier wurde vor über 130 Jahren das Auto erfunden und bis heute ist die Autoindustrie das Zugpferd der deutschen Wirtschaft. Tausende Arbeitsplätze hängen in der Bundesrepublik am klassischen Benzin- oder Dieselverbrennungsmotor - und damit an einer Technologie, die schon mittelfristig von der Elektromobilität verdrängt werden könnte. Werden die Beschäftigten die Verlierer des Strukturwandels sein? Ein Themenschwerpunkt mit Beiträgen aus den Programmen der ARD beleuchtet die Probleme der deutschen Automobilindustrie.