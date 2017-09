2 Beiträge

Die kleinen Parteien - auf Tour mit den sogenannten "Sonstigen" | Zweiteilige Doku

Am 24. September stehen nicht nur die bekannten etablierten Parteien auf den Wahlzetteln. Bis zu 40 weitere Gruppierungen oder Einzelkandidaten wollen ins Parlament - in der Statistik tauchen sie am Ende meist nur als die sogenannten "Sonstigen" auf. Ob fromme Christen, Marxisten, Rentner, Tierschützer oder Neonationale – die Programme und Forderungen der kleinen Parteien sind vielfältig. In zwei Doku-Reportagen werden die sogenannten "Sonstigen" und ihre Ziele und Ideen vorgestellt.