Die rbb Reporter

Horst im Eis

20.01.2018 | 29 Min. | Verfügbar bis 19.01.2019 | Quelle: Rundfunk Berlin-Brandenburg

Das Video wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Der Beitrag ist verfügbar bis zum 19.01.2019.

Wenn der Winter kommt, wird es leer auf dem Campingplatz in Prerow. Alle fahren nach Hause in ihre Wohnungen, nur Horst Lüdtke bleibt. Der Rentner aus Berlin lebt in einem kleinen Campingwagen an der Ostsee - an 365 Tagen, seit über zehn Jahren und auch bei Minusgraden, wenn er durch den Schnee waten muss, um zu den Duschräumen zu kommen.