Zwischen zwei Welten

Wie fühlen sich deutsch-türkische Berliner nach den politischen Veränderungen in der Türkei? Was hat sich verändert? Wie beeinflusst das ein Zusammenleben mit den Deutschen? Die Autoren Nadya Luer und Cem Dalaman haben sich mit vielen getroffen und sehr unterschiedliche Lebenswelten kennengelernt. Die Antworten zeigen auch, dass in der Vergangenheit vieles schiefgegangen ist.