2 Beiträge

Dinner for One - Der Kult-Sketch

Bleigießen, Böller und Berliner - das sind die Standards jeder Silvesterfeier. Doch das Herzstück eines gelungenen Jahreswechsels ist und bleibt für Millionen Fernsehzuschauer der legendäre Kult-Sketch "Dinner for One" - getreu dem Motto: Same procedure as every year!