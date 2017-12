DoX - Der Dokumentarfilm im BR

Der Filmemacher Markus Imhoof begibt sich in seinem vielfach preisgekrönten Dokumentarfilm "More than Honey - Bitterer Honig" auf die Suche nach den Ursachen des globalen Bienensterbens und fragt nach den Folgen für Mensch und Natur.+++ Aus rechtlichen Gründen ist dieses Video nur innerhalb von Deutschland abrufbar. +++