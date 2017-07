DoX - Der Dokumentarfilm im BR

You Drive Me Crazy

18.07.2017 | 84 Min. | Verfügbar bis 26.07.2017 | Quelle: Bayerischer Rundfunk 2017

Wenn man den Führerschein in einem fremden Land noch einmal machen muss, prallen Fahrweisen und Kulturen aufeinander. Das gilt auch für den US-Amerikaner Jake in Tokio, die Deutsche Mirela in Mumbai und die Südkoreanerin Hye-won in München.