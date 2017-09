Doku @ ONE

All Apologies - Kurt Cobain

03.09.2017

Die amerikanische Grungeband Nirvana definierte den Sound der frühen 90er Jahre. Ihr zweites Album 'Nevermind' mit Hits wie 'Smells Like Teen Spirit', 'Come As You Are' und 'Lithium' war ein Megaerfolg und Frontmann Kurt Cobain wurde zum Sprachrohr einer gesamten Generation gemacht. Trotz Drogensucht und Depressionen versuchte Cobain den riesigen internationalen Erfolg zu bewältigen. Doch am Freitag, 8. April 1994 wurde der Sänger tot in seinem Haus aufgefunden - Selbstmord. Der Film zeigt einen faszinierenden Einblick in die Arbeit und Gedankenwelt von Nirvana-Frontmann Kurt Cobain.