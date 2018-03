Dokumentarfilm

Das Geheimnis des Kardinal Lehmann

11.03.2018 | 44 Min. | Quelle: SWR

In Deutschland ist er bekannter als mancher Politiker und beliebter als mancher Fernsehstar. In Rom ist er nicht immer so gern gesehen, denn er wiederspricht auch gerne einmal öffentlich einem "Römer". Der Mainzer Bischof, Karl Kardinal Lehmann, ist bekannt und beliebt wie kein zweiter Bischof in Deutschland. Was ist sein Geheimnis. Dieser Frage geht der Film nach.