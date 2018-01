Dokumentarfilm

Goodbye G.I. | Doku über den Abzug der letzten US-Armee Soldaten

19.01.2018 | 81 Min. | Verfügbar bis 18.02.2018 | Quelle: SWR

Das Video wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Der Beitrag ist verfügbar bis zum 18.02.2018.

Im Herbst 2013 hat die US Army nach 67 Jahren eine weitere große Garnison in Westdeutschland geschlossen: die Garnison Baden-Württemberg - und damit ihr Herzstück: Heidelberg. Über 18.000 Armeeangehörige in der Region Heidelberg-Mannheim wurden umgesiedelt - ein historischer Einschnitt. Mit dem Abzug der US Army aus Westdeutschland geht ein prägendes Kapitel deutsch-amerikanischer Geschichte zu Ende. Ein Film über das Ende der Besatzung, über Freundschaften und Stacheldraht, über den Kalten Krieg, Anti-Kriegs-Demos und Liebesgeschichten, über Abschied nehmen, Zurücklassen, Festhalten.