Dokumentarfilme

Depeche Mode und die DDR

10.03.2018 | 90 Min.

Seit den 80ern haben Depeche Mode eine loyale Fangemeinde. Auch in der tiefsten DDR-Provinz wollten Jungs aussehen wie Dave und man tanzte in schwarzem Leder zu "Just Can't Get Enough". Eine Doku über eine große Liebe.