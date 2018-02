Dokumentation und Reportage

Die vielen Gesichter der Emma Thompson

Sie ist Europas Antwort auf Hollywood: die britische Schauspielerin Emma Thompson. Sie erhielt sowohl einen Oscar als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in "Wiedersehen in Howards End" wie auch als Drehbuchautorin für die Jane-Austen-Verfilmung "Sinn und Sinnlichkeit". Das ist bislang noch niemandem in der Branche gelungen. Die Dokumentation zeigt viele TV- und Filmausschnitte und beleuchtet auch die Frau hinter der gefragten Schauspielerin und Autorin.