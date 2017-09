Dokumentation und Reportage

Hauptstadt des Verbrechens?

05.09.2017 | 44 Min. | Verfügbar bis 12.09.2017 | Quelle: Rundfunk Berlin-Brandenburg

Das Video wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Der Beitrag ist verfügbar bis zum 12.09.2017.

570.000 Straftaten wurden in Berlin im vergangenen Jahr angezeigt. So viele wie in keiner anderen deutschen Stadt. Die Aufklärungsquote sinkt von Jahr zu Jahr.