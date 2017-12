Dokumentationen und Reportagen

Puls 180: Arm trifft Reich

04.12.2017 | 44 Min. | UT | Verfügbar bis 04.12.2018 | Quelle: hr

Der eine ist Multimillionär, der andere hat fast 20 Jahre auf der Straße gelebt. Sie begegnen sich, ohne zu wissen, wer der andere ist. Sie wissen nur, dass sie jeweils einen Tag in der Lebenswelt des anderen verbringen werden - und dass diese Welt ganz anders ist als die eigene. Ihr Alltag könnte kaum gegensätzlicher sein. Prinz Marcus von Anhalt lebt sein High-Society-Leben zwischen Frankfurt, Miami oder Monaco. Er sammelt Luxusautos, jettet mit dem Privatjet zu Parties und trägt Uhren im Wert von Einfamilienhäusern. Thomas Adam dagegen musste jahrelang betteln, um überhaupt über den Tag zu kommen, heute lebt er von Hartz IV. Er weiß, wie es ist ganz unten zu sein. Wie fühlt es sich für ihn an, wenn er im Rolls Royce des Millionärs sitzt? Und lässt sich der Prinz auf den Einblick in ...