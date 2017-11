Dokumentationen und Reportagen

Puls 180: Aussteiger trifft Aufsteiger

27.11.2017 | 44 Min. | Verfügbar bis 27.11.2018

Der Beitrag ist verfügbar bis zum 27.11.2018.

Sie begegnen sich, ohne zu wissen, wer der andere ist. Sie wissen nur, dass sie jeweils einen Tag in der Lebenswelt des anderen verbringen werden - und dass diese Welt ganz anders ist als die eigene.

Sehnsucht nach Freiheit - das haben beide. Mark Fraukes sucht sie in der Einsamkeit des Odenwaldes. In einem Zelt lebt der Aussteiger seit 4 Jahren ohne fließend Wasser und Strom, er jobbt nur so viel wie nötig und kauft nur noch Dinge, die er zum Überleben braucht. Der Männertraum vom Abenteuer Wildnis ist für ihn zum Alltag geworden. In einer ganz anderen Männerwelt lebt Alexander Desch: er verkauft hochwertige Herrenanzüge. Als Selbständiger ist er zwischen Monaco, Kitzbühel und Frankfurt unterwegs, kleidet aus seinem Transporter heraus Finanzvorstände und Barbesitzer ein, die keine ...