Für und Wider: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk

Zu teuer, zu tendenziös, zu regierungsnah: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht in der Kritik. Anfang März wird in der Schweiz über die Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren abgestimmt. Und auch in Deutschland wird immer wieder Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk und dem Beitragssystem geübt. Was würde passieren, wenn beides abgeschafft würde? Dokus und Reportagen aus den Programmen der ARD lassen Befürworter und Gegner zu Wort kommen.