Fahrbereitschaft

THADEUSZ chauffiert Christian Lindner (FDP)

05.09.2017 | 29 Min. | Verfügbar bis 05.09.2018 | Quelle: Rundfunk Berlin-Brandenburg

Das Video wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Der Beitrag ist verfügbar bis zum 05.09.2018.

Der Wahlkampf wirkt so stark auf ihn zugeschnitten, als sollte auch wirklich jeder die Botschaft verstehen: Dieser Mann ist auf einer Mission und hat mit ihr schon frühzeitig sein politisches Schicksal verknüpft. Nach vier demütigenden Jahren in den Niederungen der Landespolitik soll den Liberalen der Wiedereinzug in den Bundestag gelingen.