Fahrverbote drohen - und jetzt?

Fahrverbote für Dieselfahrzeuge sind in Zukunft möglich. Kommunen könnten somit Verbote für bestimmte Fahrzeugtypen beschließen, um die von der EU geforderte Verbesserung der Luftqualität zu erreichen. Doch was bedeutet das für Besitzer von Diesel-Fahrzeugen? Diesel verkaufen oder das Auto umrüsten? Und wer trägt die Kosten? Zugleich wird diskutiert, wie Dieselfahrzeuge sauberer gemacht werden könnten: Umweltschützer fordern umfangreiche Hardware-Nachrüstungen, die Autokonzerne bieten Software-Updates der Motorsteuerung an. Was Dieselfahrer nun wissen müssen, zeigen ausgewählte Beiträge aus der ARD.