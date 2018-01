Fernsehfilm

Zielfahnder - Flucht in die Karpaten

02.01.2018 | 90 Min.

Der Gewaltverbrecher Caramitru bricht aus einer Justizvollzugsanstalt in Nordrhein-Westfalen aus. Es beginnt eine konzentrierte Jagd durch Deutschland bis an die polnische Grenze. Immer auf Caramitrus Fersen: Hanna Landauer und Sven Schröder, Zielfahnder beim LKA in Nordrhein-Westfalen. Die beiden gehören einer hochspezialisierten Polizeieinheit an, die für heikle Einsätze rund um den Globus geschult ist, wo sie in Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden nach Schwerstkriminellen fahndet. Fernsehfilm mit Ulrike C. Tscharre, Ronald Zehrfeld und Arved Birnbaum