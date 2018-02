Film & Serie

Fliegende Fische müssen ins Meer

"Roberta ist die peinlichste Figur im Universum und die unfähigste Mutter aller Zeiten" verkündet die 15-jährige Nana, die die Vorliebe ihrer Mutter für kurze Liebschaften verurteilt und deshalb deren Rolle im Haus selbst übernommen hat. Sie kümmert sich um die beiden jüngeren Geschwister und arbeitet als Schleusenwärterin in dem kleinen Ort am Rhein. Als das Jugendamt die Geduld verliert, schwört Roberta Besserung. Darauf will Nana sich aber nicht verlassen. Sie macht sich auf die Suche nach einem geeigneten Mann für Roberta und einem Vater für sich und ihre Geschwister. Doch dann verliebt sich Nana selbst in den Auserwählten.