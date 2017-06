FilmDebüt im Ersten

Und morgen Mittag bin ich tot

27.06.2017 | 90 Min. | Verfügbar bis 04.07.2017 | Quelle: Das Erste

Der Beitrag ist verfügbar bis zum 04.07.2017.

"Glück ist eine Frage der richtigen Perspektive" - diese Lebensmaxime gefällt Lea. Doch die 22-Jährige leidet an Mukoviszidose und hat nach langen Jahren des Leidens genug. Sie will ihrem Leben in einem Sterbehospiz ein Ende setzen.