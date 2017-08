FilmMittwoch im Ersten

Ich gehöre ihm

30.08.2017 | 88 Min. | Verfügbar bis 30.11.2017 | Quelle: Das Erste

Die 15-jährige Caro verliebt sich in den charmanten 19-jährigen Cem. Was zunächst wie Caros großes Glück wirkt, entpuppt sich schon bald als Albtraum. Denn nachdem Cem ihr die große Liebe vorgaukelt, drängt er sie in die Prostitution.