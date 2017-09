Filme im Ersten

Die Kinder meines Bruders

15.09.2017 | 88 Min. | UT | Verfügbar bis 15.12.2017 | Quelle: Das Erste

Das Video wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Der Beitrag ist verfügbar bis zum 15.12.2017.

Eric führt ein unbeschwertes Leben in Berlin. Als er vom Tod seines Bruders Christoph erfährt, kehrt er in seine alte Heimat zurück. Dort merkt er, dass er sich nicht so einfach vor seiner Verantwortung drücken kann - und will.