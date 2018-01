Filme im Ersten

Heimat ist kein Ort

12.01.2018 | 87 Min. | UT | Verfügbar bis 12.04.2018 | Quelle: Das Erste

So hatten sich die Kurbjuweits den Notarbesuch nicht vorgestellt. Anstatt vom Vater einfach Geld zu erben, sollen sie gemeinsam in seine ostpreußische Heimat nach Polen fahren und seine Asche an Orten austreuen, die ihm einst wichtig waren.