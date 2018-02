Filme

Eine junge schwedische Familie macht Skiurlaub in den französischen Alpen. Eigentlich wollten Tomas und Ebba mit ihren beiden Kindern Vera und Harry nur ein paar entspannte Tage in einem freundlichen Hotel und auf der Skipiste verbringen. Doch ein unerwartetes Ereignis während eines gemeinsamen Mittagessens auf der Terrasse eines Cafés bringt die Familie an den Rand des Auseinanderbrechens. - Das ebenso kluge wie visuell spektakuläre und spannende Familiendrama des schwedischen Ausnahmeregisseurs Ruben Östlund ist mit augenzwinkerndem Humor erzählt und wurde 2014 in Cannes preisgekrönt.