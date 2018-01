Filme

Kommissar Pascha (ab 12 Jahren)

06.01.2018 | 87 Min. | UT | Verfügbar bis 13.01.2018 | Quelle: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Das Video wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Der Beitrag ist verfügbar bis zum 13.01.2018.

An der Isar in München wird eine männliche Leiche gefunden. Dem Toten wurde das arabische Wort für "Teufel" mit Reißzwecken in die Brust gestanzt. Kommissar Zeki Demirbilek und sein Team ermitteln.