Zeit der Kannibalen

"Zeit der Kannibalen" ist eine ironische Elegie auf den Neokapitalismus: Die Unternehmensberater Öllers und Niederländer sind ein eingespieltes Team. Ihr Leben spielt sich in Hotels in Schwellen- und Entwicklungsländern ab: In klimatisierten Räumen treffen die Vertreter der "Company" ihre Kunden und unterbreiten ihnen dubiose Vorschläge zur Profitmaximierung. Da werden sie mit dem Selbstmord eines Kollegen konfrontiert, der gerade die heiß begehrte Beförderung erhalten hat. Als kurz darauf die neue Kollegin Bianca März auftaucht, beginnt der selbstzerstörerische Kampf aller gegen alle.