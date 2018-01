Filme

Zuckersand

15.10.2017 | 89 Min. | Quelle: WDR

Brandenburg Ende der Siebziger. Fred und Jonas sind beste Freunde. Unbeschwert wachsen die beiden Zehnjährigen in der DDR auf und träumen davon, irgendwann gemeinsam in Australien zu leben. Bis bekannt wird, dass Jonas Mutter einen Ausreiseantrag gestellt hat und er schon bald im Westen leben soll, weit entfernt von seinem besten Freund. Tatsächlich ist Jonas eines Tages einfach verschwunden, ohne sich zu verabschieden. Fred fühlt sich von seinem Kumpel im Stich gelassen und ahnt dabei nicht, dass Jonas die Freundschaft zu Fred sogar so wichtig ist, dass er seiner Mutter davongelaufen ist.