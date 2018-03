Frau tv

Die Sklavin - Ich gehöre ihm

01.03.2018 | 7 Min. | Verfügbar bis 01.03.2019 | Quelle: WDR

Das Video wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Der Beitrag ist verfügbar bis zum 01.03.2019.

"Er bestimmt voll und ganz über mich: 24 Stunden jeden Tag. In der Szene heißt das 24/7. Ich bin die Untergebene und zwar nicht nur im Bett, sondern immer." Coco lebt in ihrer Partnerschaft als Sklavin. Was bedeutet das für sie im Alltag? Warum macht sie das? Und warum sieht sie sich trotzdem als freie, emanzipierte Frau? Autor/-in: Uschi Müller