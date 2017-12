Frau tv

Männerberater - Warum Männer nicht gern über Gefühle reden

30.11.2017 | 7 Min. | Verfügbar bis 30.11.2018 | Quelle: WDR

Das Video wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Der Beitrag ist verfügbar bis zum 30.11.2018.

Wenn sie ihr Leben vor die Wand gefahren haben, keinen Ausweg mehr wissen, dann kommen sie zu Klaus Schmitz. Er ist Männer- und Gewaltberater beim Sozialdienst Katholischer Männer. Zu ihm kommen Männer in Krisenlagen, meist erst dann, wenn es fast schon zu spät ist. Er weiß, Männer haben Schwierigkeiten, über Gefühle zu sprechen. Er weiß auch, warum das so ist: Gefühle können dabei hinderlich, seine Arbeit gut zu machen, gut im Job zu funktionieren. Das Beste, was er ihnen anbieten kann: Reden und Zuhören. Autor/-in: Jürgen Kura