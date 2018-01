3 Beiträge

Geheimnisvolle Krankheiten

Rund vier Millionen Menschen in Deutschland leiden an unerkannten oder seltenen Erkrankungen. Wenn Symptome nicht zusammen passen oder Medikamente nicht wirken, bekommen sie schnell das Etikett "psychosomatisch" angeheftet. Doch woher die Schmerzen wirklich kommen, ist oft unklar. Wenige Zentren haben sich auf unerkannte und seltene Krankheiten spezialisiert. Dort versuchen Ärzte herauszufinden, wie die Patienten gesund werden können. Doch was, wenn eine Heilung nicht möglich ist? Eine dreiteilige Dokumentation zu geheimnisvollen Krankheiten.