Halbmondwahrheiten

24.11.2017 | 88 Min. | Verfügbar bis 23.05.2018 | Quelle: Bayerischer Rundfunk 2017

Die Regisseurin Bettina Blümner porträtiert die Männer der deutschlandweit ersten Selbsthilfegruppe für türkischstämmige Männer. Bei dem Psychologen Kazim Erdogan treffen sich einmal in der Woche vermeintliche Patriarchen, die in einen kulturellen Widerspruch geraten sind. Sie alle haben Probleme innerhalb ihrer Familien, wollen ihre Lebenssituation mit Hilfe der Vätergruppe verändern. Erdogan hat sie zu sich geholt in seinen Verein "Aufbruch Neukölln", mitten in einem Berliner Problemkiez.