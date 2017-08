Hart aber fair

Der Bürgercheck zur Wahl: Wie umgehen mit Trump, Erdogan und Putin?

28.08.2017 | 75 Min. | UT | Verfügbar bis 28.08.2018 | Quelle: WDR

Das Video wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Der Beitrag ist verfügbar bis zum 28.08.2018.

Terroristen, Kriegsdrohungen, Flüchtlinge: Die Welt ist in Aufruhr und Außenpolitik deshalb eines der wichtigen Themen im Wahlkampf. "hart aber fair" konfrontiert Politiker mit den Fragen der Wähler: Was ist besser, Diplomatie oder klare Kante? Welche Rolle hat Deutschland in der Welt?