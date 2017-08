Hart aber fair

Faszination Adel - wie wichtig sind Geld und Herkunft für den Erfolg?

21.08.2017 | 74 Min. | UT | Verfügbar bis 21.08.2018 | Quelle: WDR

Das Video wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Der Beitrag ist verfügbar bis zum 21.08.2018.

Die Deutschen begeistern sich für Prinzessinnen und Königshäuser. Aber was fasziniert uns so am Adel und an den Oberen Zehntausend? Schottet sich diese Oberschicht ab? Und wie schwer wird der soziale Aufstieg, wenn man nicht in die richtige Familie geboren wurde?