Heiner Geißler - Einer von hier

Er war der Generalsekretär der Generalsekretäre. Keiner hat ein Berufsbild so geprägt wie er: Heiner Geißler. Seine Worte konnten scharf sein wie Messer, seine Vergleiche regten die Bonner Republik zu Diskussionen an. Der Christdemokrat aus Rheinland-Pfalz war politischer Provokateur von Berufs wegen. Einer der Großen des Südwestens. Auch im hohen Alter war der ehemalige Bundesminister als politischer Ratgeber gefragt, als Autor präsent. Der Begriff "außer Dienst" kam für ihn nicht in Frage.