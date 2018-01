Hier und heute Reportage

Rentner hinter Gittern - eine Reportage aus dem Seniorenknast der JVA Rheinbach

22.01.2018 | 29 Min. | UT | Verfügbar bis 22.01.2019 | Quelle: WDR

Das Video wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Der Beitrag ist verfügbar bis zum 22.01.2019.

Mit der Gesellschaft altern auch ihre Straftäter. Immer mehr alte Menschen sitzen hinter Gittern. In den letzten 20 Jahren hat sich die Anzahl der über 60-jährigen Straftäter in NRW mehr als verdoppelt, inzwischen sind knapp 600 in Haft. Die Gefängnisse stellen sich darauf ein, mit Abteilungen nur für Alte. Was bedeutet es, alt zu werden hinter Gittern? Autor/-in: Franziska Hessberger